БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 2B, 1001, м'якої фіксації розмір I, №1 - Київ (526305) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
В інших містах:
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Охтирська, 18
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 52
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Коломия, вул. Чорновола В'ячеслава, 43
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Коломия, вул. Театральна, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Коломия, пл. Шевченка, 10/11