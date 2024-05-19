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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 2B, 1001, м'якої фіксації розмір I, №1 - Київ (526305) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
263,00
Економія: -7,89 грн
255,11 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
317,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (1)
238,10
Економія: -7,14 грн
230,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
333,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (1)
316,10 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
Всього: упаковка (1)
333,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
356,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
317,90 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
336,00
Економія: -10,08 грн
325,92 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Всього: упаковка (1)
387,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (1)
402,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
387,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
333,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
387,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (2)
387,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 52
Всього: упаковка (1)
387,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
333,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Коломия, вул. Чорновола В'ячеслава, 43
Всього: упаковка (1)
387,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Коломия, вул. Театральна, 3
Всього: упаковка (1)
387,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Коломия, пл. Шевченка, 10/11
Всього: упаковка (1)
387,10 грн