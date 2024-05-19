БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір II, люкс, №1 - Київ (180609) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аріанна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Люстдорф
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54