Київ
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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації овуляції та впливають на якість ооцитів.
Інофолік комбі (Inofolic combi)
Ціни в
Київ
від
812,50
грн
В 276 аптеках
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Характеристики
Виробник
Exeltis Healthcare
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.7 Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації овуляції та впливають на якість ооцитів.
Ціни в
Київ
від
812,50
грн
В 276 аптеках
Знайти в аптеках
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