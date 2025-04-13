Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації овуляції та впливають на якість ооцитів.

Інофолік комбі (Inofolic combi)

ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Ціни в Київ
від 812,50 грн
В 276 аптеках
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Характеристики
Виробник
Exeltis Healthcare
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки