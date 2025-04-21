Інофолік комбі (Inofolic combi)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1011,37
Економія при броні: -85,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -78,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
996,88
Економія при броні: -194,20 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1072,20
Економія при броні: -145,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1083,76
Економія при броні: -157,39 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
998,96
Економія при броні: -221,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1012,43
Економія при броні: -155,46 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
986,81
Економія при броні: -184,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1039,10
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
992,08
Економія при броні: -62,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1025,28
Економія при броні: -45,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
670,74
Економія при броні: -46,14 грн