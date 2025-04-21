Інофолік комбі (Inofolic combi)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
624,38
Економія при броні: -43,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -65,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
979,56
Економія при броні: -165,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
974,57
Економія при броні: -160,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
987,09
Економія при броні: -46,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1022,05
Економія при броні: -41,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1081,94
Економія при броні: -180,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
990,39
Економія при броні: -49,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare