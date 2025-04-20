Інофолік комбі (Inofolic combi)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
998,77
Економія при броні: -141,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
957,90
Економія при броні: -99,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1000,18
Економія при броні: -201,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
971,36
Економія при броні: -172,97 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
912,00
Економія при броні: -74,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
912,00
Економія при броні: -74,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
859,29
Економія при броні: -41,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
912,00
Економія при броні: -82,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
332,44
Економія при броні: -19,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1025,92
Економія при броні: -44,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
973,34
Економія при броні: -33,08 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
927,00
Економія при броні: -89,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
657,67
Економія при броні: -109,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1003,57
Економія при броні: -146,53 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
912,00
Економія при броні: -74,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
997,45
Економія при броні: -140,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare