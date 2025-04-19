Інофолік комбі (Inofolic combi)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1008,15
Економія при броні: -34,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
986,98
Економія при броні: -52,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
868,48
Економія при броні: -45,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
979,56
Економія при броні: -110,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -78,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1043,71
Економія при броні: -63,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1012,15
Економія при броні: -32,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare