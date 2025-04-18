Інофолік комбі (Inofolic combi)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
990,20
Економія при броні: -110,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -54,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
970,55
Економія при броні: -32,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -54,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1046,45
Економія при броні: -150,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
972,12
Економія при броні: -92,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
978,80
Економія при броні: -97,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1010,73
Економія при броні: -67,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -54,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1081,23
Економія при броні: -121,63 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
2.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -54,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
983,79
Економія при броні: -46,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1031,06
Економія при броні: -197,27 грн