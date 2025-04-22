Інофолік комбі (Inofolic combi)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1013,23
Економія при броні: -33,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1019,30
Економія при броні: -39,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
997,92
Економія при броні: -168,04 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
963,40
Економія при броні: -105,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
981,63
Економія при броні: -151,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1024,20
Економія при броні: -44,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
997,64
Економія при броні: -56,99 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
972,40
Економія при броні: -32,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
650,96
Економія при броні: -26,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Літки, вул. Шевченка, 74-А
95.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мала Дівиця, вул. Слобідська, 7-Б
109.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
970,05
Економія при броні: -30,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Соборна, 2
114.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 13
114.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare