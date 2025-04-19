Інофолік комбі (Inofolic combi)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
999,14
Економія при броні: -179,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
997,44
Економія при броні: -52,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
994,80
Економія при броні: -50,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
986,43
Економія при броні: -159,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
988,09
Економія при броні: -43,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
988,94
Економія при броні: -44,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1011,02
Економія при броні: -65,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
993,12
Економія при броні: -124,98 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1013,12
Економія при броні: -39,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
652,22
Економія при броні: -27,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
647,89
Економія при броні: -23,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1093,39
Економія при броні: -59,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
997,73
Економія при броні: -57,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
986,68
Економія при броні: -42,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1001,00
Економія при броні: -55,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare