Інофолік комбі (Inofolic combi)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
986,87
Економія при броні: -42,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
969,95
Економія при броні: -29,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1005,26
Економія при броні: -210,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1004,13
Економія при броні: -209,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
985,87
Економія при броні: -159,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
985,92
Економія при броні: -41,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
996,12
Економія при броні: -51,66 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
906,79
Економія при броні: -50,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
976,85
Економія при броні: -32,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
977,80
Економія при броні: -33,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
666,47
Економія при броні: -41,87 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
972,98
Економія при броні: -28,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare