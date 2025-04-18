Інофолік комбі (Inofolic combi)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1049,19
Економія при броні: -100,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1094,05
Економія при броні: -40,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
649,79
Економія при броні: -26,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
987,40
Економія при броні: -102,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
978,07
Економія при броні: -91,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
985,01
Економія при броні: -98,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1017,15
Економія при броні: -37,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1005,24
Економія при броні: -66,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
311,72
Економія при броні: -26,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1066,26
Економія при броні: -63,95 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1030,87
Економія при броні: -50,77 грн