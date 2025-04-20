Інофолік комбі (Inofolic combi)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
983,88
Економія при броні: -127,66 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1025,60
Економія при броні: -99,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1065,92
Економія при броні: -209,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
624,38
Економія при броні: -49,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
624,38
Економія при броні: -49,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -73,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -73,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
1.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1070,48
Економія при броні: -67,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
311,72
Економія при броні: -24,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
624,38
Економія при броні: -49,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1019,89
Економія при броні: -39,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
963,50
Економія при броні: -101,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -73,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
1082,55
Економія при броні: -82,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -73,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
3.3 км
ІНОФОЛІК КОМБІ капсули №30
Exeltis Healthcare
936,10
Економія при броні: -73,80 грн