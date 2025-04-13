Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.

Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.

Ромашка є протизапальним, потогінним, заспокійливим, кровоспинним і знеболюючим засобом. Знімає спазм, прискорює регенерацію епітелію, зупиняє процеси гниття і бродіння в кишечнику, стимулює травлення, має дезінфікуючі властивості. Завдяки вмісту хамазулена відноситься до антиалергічних препаратів. Глікозиди ромашки розслаблюють гладку мускулатуру, мають атропіноподібну дію.

Календула має протизапальні, ранозагоюючі та антимікробні властивості. Проявляє противірусну активність, прискорює регенерацію, захищає від появи грубого колоїду на місці пошкодження, стимулює секреторну діяльність печінки і жовчної системи. Призначають у складі комплексного лікування ерозивних гастритів, ентероколітів, колітів, виразкової хвороби.