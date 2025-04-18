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Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Харків
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
195.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
196.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
250.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
251.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
256.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
257.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
296.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
298.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
301.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
302.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні:
-1,00 грн
3,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
306.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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