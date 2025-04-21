Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
13.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
105.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
113.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
123.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
124.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн