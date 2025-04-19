Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
65.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
71.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
71.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
72.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
107.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
120.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
124.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
130.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн