Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,70
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
12.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,50
Економія при броні: -0,89 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
157.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
246.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
249.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
249.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
346.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
346.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
348.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
351.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
357.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком