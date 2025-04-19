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Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні:
-1,00 грн
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
255.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні:
-1,00 грн
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
259.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
266.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
270.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
288.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
305.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні:
-1,00 грн
3,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
344.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
360.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
361.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
362.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
364.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
367.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Елітфарм
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
367.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні:
-1,00 грн
3,00
грн
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