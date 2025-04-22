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Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Чернігів
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Аптека
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Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
131.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,70
Економія при броні:
-0,97 грн
2,73
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
132.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,50
Економія при броні:
-0,89 грн
2,61
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
234.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
323.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
407.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
418.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
419.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
424.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
427.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
432.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
473.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
482.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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