Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
190.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,50
Економія при броні: -0,89 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
194.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,70
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
259.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
309.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
385.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
385.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
389.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
390.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
391.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
449.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
450.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
454.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
473.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
484.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн