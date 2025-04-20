Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Львів
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №50
Фармаком
В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
456.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,50
Економія при броні: -0,89 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
465.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,70
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
477.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
488.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
580.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
582.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
616.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
617.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
638.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
713.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
714.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
718.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
718.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
720.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
778.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
783.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
801.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком