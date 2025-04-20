Карбоактив ромашка, нагідки (Carboactiv chamomile, calendula)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
65.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
84.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
126.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
129.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
131.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Економія при броні: -1,00 грн