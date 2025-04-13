Корамаг може бути рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело калію, магнію, коензиму Q10, вітамінів Р та Е.

Вітамінно-мінеральний комплекс рекомендований в якості додаткового джерела корисних мікроелементів, які покращують роботу судин і серця.

Збалансована комбінація діючих речовин сприяє підтримці нормального енергетичного обміну речовин у осіб, які мають ускладнення роботи серцево-судинної та ендокринної систем.

Бере участь у регуляції ліпідного обміну, знижує рівень ХС в крові і попереджує розвиток атеросклерозу.

Корамаг може бути використаний для підтримки нормального метаболізму в клітинах органів і тканин та сприяння нормальному обміну речовин за рахунок захисту ліпідного шару клітинних мембран від руйнівної дії вільних радикалів.