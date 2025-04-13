Корамаг (Coramag)
Корамаг інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: хлориду калію — 286 мг, карбонату магнію — 99 мг, коензиму Q10 — 10 мг, екстракту софори японської (Sophora Japonica extract) — 22 мг, D-альфа-токоферол (вітамін Е) — 1 мг.
Характеристика
Корамаг може бути рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело калію, магнію, коензиму Q10, вітамінів Р та Е.
Вітамінно-мінеральний комплекс рекомендований в якості додаткового джерела корисних мікроелементів, які покращують роботу судин і серця.
Збалансована комбінація діючих речовин сприяє підтримці нормального енергетичного обміну речовин у осіб, які мають ускладнення роботи серцево-судинної та ендокринної систем.
Бере участь у регуляції ліпідного обміну, знижує рівень ХС в крові і попереджує розвиток атеросклерозу.
Корамаг може бути використаний для підтримки нормального метаболізму в клітинах органів і тканин та сприяння нормальному обміну речовин за рахунок захисту ліпідного шару клітинних мембран від руйнівної дії вільних радикалів.
Рекомендації з вживання
дієтичну добавку рекомендовано вживати дорослим внутрішньо, до їди, не розжовувати та запивати достатньою кількістю води.
Добова доза становить для дорослих по 2 капсули 2–3 рази на добу або за рекомендацією лікаря.
Термін вживання визначає лікар індивідуально.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
в сухому та недоступному для дітей місці, за температури не вище 25 °С.