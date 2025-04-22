Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
346,10
Економія при броні: -48,80 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,20
Економія при броні: -49,90 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
344,42
Економія при броні: -54,55 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
600,54
Економія при броні: -28,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,20
Економія при броні: -49,90 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
620,34
Економія при броні: -23,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,40
Економія при броні: -50,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
596,70
Економія при броні: -87,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
356,66
Економія при броні: -40,40 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
620,28
Економія при броні: -23,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
363,94
Економія при броні: -47,73 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
357,87
Економія при броні: -41,68 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
365,94
Економія при броні: -33,59 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
636,42
Економія при броні: -39,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
596,80
Економія при броні: -87,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,33
Економія при броні: -54,94 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
403,70
Економія при броні: -22,06 грн