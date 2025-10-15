Київ
Про товар
Ціни
Корамаг (Coramag)
Корамаг (Coramag)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 141 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10
грн
Забрати 17.10 після 14:00
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20
грн
Забрати 17.10 після 14:00
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10
грн
Забрати 17.10 після 14:00
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20
грн
Забрати 17.10 після 14:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
385,09
Економія при броні:
-83,21 грн
301,88
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
666,85
Економія при броні:
-154,95 грн
511,90
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
338,10
Економія при броні:
-32,55 грн
305,55
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
316,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
353,10
Економія при броні:
-45,70 грн
307,40
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20
грн
Забрати 17.10 після 14:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
303,00
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
528,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10
грн
Забрати 17.10 після 15:00
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20
грн
Забрати 17.10 після 15:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
601,40
Економія при броні:
-294,00 грн
307,40
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20
грн
Забрати 17.10 після 15:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
314,33
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
495,54
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
383,69
Економія при броні:
-88,20 грн
295,49
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
332,21
Економія при броні:
-76,08 грн
256,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
357,87
Економія при броні:
-62,38 грн
295,49
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
622,38
Економія при броні:
-110,12 грн
512,26
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
375,59
Економія при броні:
-42,77 грн
332,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
351,46
Економія при броні:
-19,14 грн
332,32
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
303,00
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20
грн
Забрати 17.10 після 17:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10
грн
Забрати 17.10 після 16:00
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20
грн
Забрати 17.10 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
247,51
Економія при броні:
-25,98 грн
221,52
грн
Забронювати
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10
грн
Забрати 17.10 після 14:00
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20
грн
Забрати 17.10 після 14:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
379,48
Економія при броні:
-79,41 грн
300,07
грн
Забронювати
Корамаг капсули №60
Асино Украина
607,05
Економія при броні:
-95,29 грн
511,76
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
255,79
Економія при броні:
-34,30 грн
221,49
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню