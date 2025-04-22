Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,26
Економія при броні: -78,82 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
605,49
Економія при броні: -32,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
344,40
Економія при броні: -40,70 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Корамаг капсули №60
Асино Украина
630,12
Економія при броні: -33,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
231,65
Економія при броні: -29,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
337,02
Економія при броні: -45,48 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
624,12
Економія при броні: -27,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
341,52
Економія при броні: -73,91 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
231,65
Економія при броні: -29,08 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
230,25
Економія при броні: -27,68 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
306,16
Економія при броні: -14,08 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
603,13
Економія при броні: -30,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
344,12
Економія при броні: -76,17 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,30
Економія при броні: -43,60 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
344,62
Економія при броні: -76,20 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
600,89
Економія при броні: -28,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
360,29
Економія при броні: -67,78 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн