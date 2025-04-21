Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,13
Економія при броні: -68,42 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
605,26
Економія при броні: -32,74 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
312,00
Економія при броні: -31,80 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
552,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
359,89
Економія при броні: -49,87 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
605,49
Економія при броні: -32,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
229,86
Економія при броні: -43,94 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
400,79
Економія при броні: -19,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
208,04
Економія при броні: -13,51 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
618,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
346,17
Економія при броні: -81,12 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
629,40
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
343,96
Економія при броні: -78,91 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
299,87
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
368,29
Економія при броні: -62,24 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,30
Економія при броні: -50,70 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
351,88
Економія при броні: -82,28 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
613,55
Економія при броні: -41,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
364,98
Економія при броні: -58,93 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,30
Економія при броні: -50,70 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн