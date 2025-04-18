Харків (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
360,12
Економія при броні: -46,91 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,30
Економія при броні: -37,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
359,49
Економія при броні: -26,95 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
348,57
Економія при броні: -70,52 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,30
Економія при броні: -37,50 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
344,17
Економія при броні: -81,77 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина