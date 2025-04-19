Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
359,63
Економія при броні: -59,03 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
599,80
Економія при броні: -27,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
366,05
Економія при броні: -65,45 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
636,60
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
365,87
Економія при броні: -49,28 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
610,21
Економія при броні: -37,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,30
Економія при броні: -53,50 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
602,00
Економія при броні: -92,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
115,65
Економія при броні: -17,82 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
352,44
Економія при броні: -67,19 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
348,51
Економія при броні: -56,55 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
607,68
Економія при броні: -35,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,20
Економія при броні: -53,40 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
363,39
Економія при броні: -62,83 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
364,70
Економія при броні: -64,46 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,09
Економія при броні: -57,61 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
231,59
Економія при броні: -44,17 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
631,68
Економія при броні: -34,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
352,67
Економія при броні: -71,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
340,16
Економія при броні: -57,24 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
618,48
Економія при броні: -21,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
342,14
Економія при броні: -52,66 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
345,68
Економія при броні: -56,20 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
300,99
Економія при броні: -14,73 грн