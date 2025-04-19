Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
367,94
Економія при броні: -35,06 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
356,73
Економія при броні: -25,93 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
357,83
Економія при броні: -40,65 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
99,43
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
351,19
Економія при броні: -76,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
341,25
Економія при броні: -35,46 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
359,08
Економія при броні: -61,59 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
598,88
Економія при броні: -26,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
334,10 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
348,41
Економія при броні: -15,93 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
346,86
Економія при броні: -18,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
363,18
Економія при броні: -39,54 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина