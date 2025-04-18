Київ (адресу не вказано)
Доступно в 685 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
344,40
Економія при броні: -39,80 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
349,70
Економія при броні: -55,22 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
362,77
Економія при броні: -47,01 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
630,90
Економія при броні: -33,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
347,30
Економія при броні: -42,70 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
Корамаг капсули №60
Асино Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
368,15
Економія при броні: -50,90 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
229,35
Економія при броні: -33,74 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Корамаг капсули №30
Асино Украина
344,19
Економія при броні: -51,01 грн
Корамаг капсули №60
Асино Украина
579,20 грн