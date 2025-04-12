Ларитилен® (Larytylen)
Ларитилен інструкція із застосування
Склад
Деквалінію хлорид - 0,25 мг
Дибукаїну гідрохлорид - 0,03 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Як бактерицидна та фунгістатична речовина деквалінію хлорид впливає на мікроорганізми, що спричиняють змішані інфекції ротової порожнини та горла. Спектр дії цієї місцевої хіміотерапевтичної речовини широкий і включає більшість грампозитивних та грамнегативних бактерій, а також гриби, спірохети та патогенні мікроорганізми, що спричиняють змішані інфекції ротової порожнини та горла. Накопичення в організмі дибукаїну гідрохлориду полегшує больовий симптом, що супроводжує інфекції ротової порожнини та горла.
Мікроорганізми, стійкі до дії деквалінію хлориду, невідомі.
Не спричиняє утворення карієсу.
Фармакокінетика. Основний активний інгредієнт абсорбується у дуже незначній кількості.
Показання Ларитилен
місцеве лікування гострих запальних захворювань ротової порожнини та горла: гінгівіт, виразковий та афтозний стоматит, тонзиліт, ларингіт та фарингіт. Ларитилен також рекомендується застосовувати за наявності неприємного запаху з рота.
Ларитилен можна застосовувати у випадках змішаної інфекції ротової порожнини та горла (за рекомендацією лікаря); як допоміжний препарат при лікуванні катаральної ангіни, лакунарної ангіни та ангіни Плаута — Венсана; у разі кандидозу ротової порожнини та глотки.
Рекомендується у післяопераційний період після тонзилектомії та видалення зубів.
Застосування Ларитилен
дорослим та дітям віком від 12 років. Призначають по 1 таблетці кожні 2 год, після зменшення вираженості симптомів запалення — по 1 таблетці кожні 4 год.
Дітям віком від 4 років. Призначають по 1 таблетці кожні 3 год, після зменшення вираженості симптомів запалення — по 1 таблетці кожні 4 год.
Максимальна добова доза становить 10–12 таблеток у період гострої фази та 6 таблеток після того, як запальні симптоми зникнуть.
Таблетки слід розсмоктувати повільно, не розжовуючи. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально. Пацієнт має проконсультуватися з лікарем, якщо через 5 днів лікування препаратом симптоми не зникли або погіршилися.
Діти. Препарат у цій лікарській формі не призначають дітям віком до 4 років.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якої з речовин, що входять до складу препарату. Алергія на четвертинні амонієві сполуки (наприклад на бензалконію хлорид).
Побічна дія
іноді можуть відмічати реакції гіперчутливості після застосування препарату, наприклад висип, свербіж, відчуття печіння, подразнення слизової оболонки ротової порожнини та горла. У рідкісних випадках, а саме при зловживанні, можливе виникнення виразки та некрозу. У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій слід припинити застосування препарату та обов’язково проконсультуватися з лікарем щодо подальшої терапії.
Особливості застосування
оскільки препарат не містить цукру, він придатний для застосування у хворих на цукровий діабет.
Препарат містить сорбіт, тому його не слід застосовувати у пацієнтів із рідкісними спадковими захворюваннями, такими як синдром непереносимості фруктози. Застосовувати з обережністю у пацієнтів із низьким рівнем холінестерази у плазмі крові.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. За наявними даними, контрольованих досліджень не проводилося. За цих обставин препарат у період вагітності можна застосовувати після консультації з лікарем, якщо лікувальний ефект переважає можливий ризик для плода.
Період годування грудьми. За наявними даними, не проводилися клінічні дослідження щодо проникнення діючих речовин у грудне молоко. Препарат не рекомендується застосовувати у період годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. За наявними даними, дослідження щодо впливу препарату на здатність керувати автомобілем та працювати з іншими механізмами не проводилися. Проте можливість того, що препарат може спричинювати негативний вплив щодо цього, дуже низька.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
антибактеріальна активність деквалінію знижується при одночасному застосуванні з аніонними тенсидами, наприклад, у складі зубної пасти. Застосування препарату не слід поєднувати з прийомом інгібіторів холінестерази.
Передозування
загалом препарат добре переноситься. У разі передозування можливі нудота, блювання, у рідкісних випадках — виразки та некроз стравоходу.
Лікування передозування симптоматичне, при необхідності можна застосувати обволікаючі засоби.
Не слід викликати блювання та промивати шлунок, ці заходи не є доцільними.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.