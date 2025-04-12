оскільки препарат не містить цукру, він придатний для застосування у хворих на цукровий діабет.

Препарат містить сорбіт, тому його не слід застосовувати у пацієнтів із рідкісними спадковими захворюваннями, такими як синдром непереносимості фруктози. Застосовувати з обережністю у пацієнтів із низьким рівнем холінестерази у плазмі крові.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність . За наявними даними, контрольованих досліджень не проводилося. За цих обставин препарат у період вагітності можна застосовувати після консультації з лікарем, якщо лікувальний ефект переважає можливий ризик для плода.

Період годування грудьми . За наявними даними, не проводилися клінічні дослідження щодо проникнення діючих речовин у грудне молоко. Препарат не рекомендується застосовувати у період годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. За наявними даними, дослідження щодо впливу препарату на здатність керувати автомобілем та працювати з іншими механізмами не проводилися. Проте можливість того, що препарат може спричинювати негативний вплив щодо цього, дуже низька.