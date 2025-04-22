Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
246,00
Економія при броні: -50,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
197,51
Економія при броні: -16,49 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,54
Економія при броні: -21,93 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
235,35
Економія при броні: -13,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
244,73
Економія при броні: -14,94 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
245,34
Економія при броні: -14,97 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
245,46
Економія при броні: -14,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
195,28
Економія при броні: -14,26 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
209,98
Економія при броні: -28,93 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
241,92
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,71
Економія при броні: -52,66 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
238,08
Економія при броні: -7,58 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
238,15
Економія при броні: -7,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
196,86
Економія при броні: -15,84 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
111,13
Економія при броні: -20,61 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
121,53
Економія при броні: -6,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,29
Економія при броні: -60,12 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
201,86
Економія при броні: -21,48 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
239,84
Економія при броні: -9,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,76
Економія при броні: -43,23 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
244,05
Економія при броні: -14,20 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
244,63
Економія при броні: -14,24 грн