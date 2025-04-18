Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
170,64
Економія при броні: -11,44 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
245,55
Економія при броні: -15,31 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
250,40
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,74
Економія при броні: -38,65 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
184,63
Економія при броні: -7,51 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
225,90
Економія при броні: -45,62 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,23
Економія при броні: -42,14 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
221,14
Економія при броні: -40,86 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
221,35
Економія при броні: -14,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,96
Економія при броні: -39,07 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
204,75
Економія при броні: -23,61 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
216,94
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,57
Економія при броні: -41,48 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
193,37
Економія при броні: -13,09 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
224,81
Економія при броні: -9,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,15
Економія при броні: -43,67 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,96
Економія при броні: -11,00 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
241,36
Економія при броні: -11,03 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум