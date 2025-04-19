Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,23
Економія при броні: -38,75 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,40
Економія при броні: -24,95 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
214,88
Економія при броні: -38,40 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,17
Економія при броні: -22,72 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,04
Економія при броні: -19,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
186,15
Економія при броні: -13,24 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,52
Економія при броні: -17,12 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
224,43
Економія при броні: -16,37 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
206,10
Економія при броні: -9,00 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
246,00
Економія при броні: -46,30 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
241,70
Економія при броні: -41,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
118,60
Економія при броні: -20,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
211,08
Економія при броні: -16,75 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
211,08
Економія при броні: -13,74 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,27
Економія при броні: -16,16 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,67
Економія при броні: -23,77 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,48
Економія при броні: -21,14 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,48
Економія при броні: -13,71 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,51
Економія при броні: -21,18 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
115,15
Економія при броні: -16,48 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,33
Економія при броні: -12,38 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,44
Економія при броні: -13,40 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
243,38
Економія при броні: -13,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
212,96
Економія при броні: -17,73 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
240,39
Економія при броні: -10,11 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,29
Економія при броні: -26,89 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,72
Економія при броні: -14,32 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
122,69
Економія при броні: -7,88 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
204,00
Економія при броні: -6,67 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
105,45
Економія при броні: -6,65 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
237,59
Економія при броні: -7,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,77
Економія при броні: -12,05 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,91
Економія при броні: -12,87 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
243,71
Економія при броні: -13,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,98
Економія при броні: -13,08 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,88
Економія при броні: -10,95 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
240,56
Економія при броні: -10,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
209,21
Економія при броні: -9,40 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
211,65
Економія при броні: -7,49 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
118,89
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
104,71
Економія при броні: -5,24 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
108,90
Економія при броні: -6,61 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
241,08
Економія при броні: -10,84 грн