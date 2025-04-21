Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,88
Економія при броні: -38,10 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,76
Економія при броні: -19,78 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,88
Економія при броні: -10,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
195,34
Економія при броні: -14,56 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,44
Економія при броні: -37,33 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,00
Економія при броні: -10,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,00
Економія при броні: -13,00 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
104,55
Економія при броні: -4,80 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
212,20
Економія при броні: -31,42 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,22
Економія при броні: -37,11 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
223,59
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
211,12
Економія при броні: -30,34 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,33
Економія при броні: -36,22 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,11
Економія при броні: -7,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,12
Економія при броні: -39,64 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,73
Економія при броні: -10,10 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,05
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
216,90
Економія при броні: -36,42 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
107,81
Економія при броні: -4,42 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,81
Економія при броні: -8,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,74
Економія при броні: -17,65 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
208,86
Економія при броні: -15,70 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
208,65
Економія при броні: -15,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,72
Економія при броні: -25,63 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
205,45
Економія при броні: -12,14 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
216,81
Економія при броні: -23,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
103,05
Економія при броні: -2,05 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн