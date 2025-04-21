Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,30
Економія при броні: -40,45 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
224,59
Економія при броні: -35,64 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
108,00
Економія при броні: -13,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
106,36
Економія при броні: -4,15 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
239,07
Економія при броні: -9,33 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
239,39
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
223,49
Економія при броні: -62,30 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,32
Економія при броні: -51,12 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
244,80
Економія при броні: -15,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
213,12
Економія при броні: -51,93 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
208,94
Економія при броні: -42,74 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,54
Економія при броні: -9,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
202,32
Економія при броні: -12,90 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
245,31
Економія при броні: -15,64 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
246,04
Економія при броні: -15,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
214,17
Економія при броні: -20,25 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,42
Економія при броні: -17,04 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
244,00
Економія при броні: -14,09 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
224,39
Економія при броні: -30,47 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
216,07
Економія при броні: -14,69 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,50
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,36
Економія при броні: -28,74 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
241,33
Економія при броні: -11,45 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
241,99
Економія при броні: -11,48 грн