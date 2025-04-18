Київ (адресу не вказано)
Доступно в 455 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
255,70
Економія при броні: -54,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
90,25
Економія при броні: -19,39 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,10
Економія при броні: -46,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,10
Економія при броні: -12,40 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
224,29
Економія при броні: -12,64 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
227,63
Економія при броні: -12,82 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
214,51
Економія при броні: -16,95 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
241,79
Економія при броні: -11,84 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
103,05
Економія при броні: -3,75 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
189,75
Економія при броні: -62,99 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
216,86
Економія при броні: -36,49 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
216,86
Економія при броні: -35,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
221,96
Економія при броні: -21,29 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
245,40
Економія при броні: -15,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
185,66
Економія при броні: -61,68 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
212,77
Економія при броні: -32,40 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
206,51
Економія при броні: -25,29 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум