Харків (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
229,32
Економія при броні: -7,69 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
238,15
Економія при броні: -7,99 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
240,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
238,44
Економія при броні: -8,82 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
248,07
Економія при броні: -9,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
240,20 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
213,33
Економія при броні: -24,51 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,17
Економія при броні: -27,72 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,27
Економія при броні: -38,80 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
211,14
Економія при броні: -16,83 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
192,97
Економія при броні: -11,56 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,69
Економія при броні: -26,38 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
225,64
Економія при броні: -11,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
206,10
Економія при броні: -4,10 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
240,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,05
Економія при броні: -30,54 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,90
Економія при броні: -29,31 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,05
Економія при броні: -29,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,19
Економія при броні: -29,68 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
198,16
Економія при броні: -9,26 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,07
Економія при броні: -30,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
187,42
Економія при броні: -6,83 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,17
Економія при броні: -7,84 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
240,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
194,04
Економія при броні: -10,83 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
199,58
Економія при броні: -11,14 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
109,59
Економія при броні: -6,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
100,91
Економія при броні: -6,51 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
101,06
Економія при броні: -6,53 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,00
Економія при броні: -30,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
245,05
Економія при броні: -14,70 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
127,16
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
240,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,08
Економія при броні: -12,46 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
227,63
Економія при броні: -13,01 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
240,20 грн