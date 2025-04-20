Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
95,72
Економія при броні: -6,92 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
212,49
Економія при броні: -26,24 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
198,91
Економія при броні: -9,81 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,00
Економія при броні: -22,00 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,46
Економія при броні: -12,04 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
216,56
Економія при броні: -12,39 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
216,56
Економія при броні: -12,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,34
Економія при броні: -39,84 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,13
Економія при броні: -30,21 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
197,39
Економія при броні: -8,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,37
Економія при броні: -6,36 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
218,85
Економія при броні: -6,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,07
Економія при броні: -16,65 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,40
Економія при броні: -10,39 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,84
Економія при броні: -10,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
211,69
Економія при броні: -8,59 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
221,02
Економія при броні: -8,97 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
221,36
Економія при броні: -8,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
109,84
Економія при броні: -29,59 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,04
Економія при броні: -14,04 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,59
Економія при броні: -14,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
223,70
Економія при броні: -15,70 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
245,78
Економія при броні: -15,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
207,14
Економія при броні: -46,64 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
213,52
Економія при броні: -52,73 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
208,41
Економія при броні: -13,20 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,22
Економія при броні: -14,07 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,00
Економія при броні: -22,00 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,00
Економія при броні: -22,00 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
236,00 грн