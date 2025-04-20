Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
107,33
Економія при броні: -21,07 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
103,20
Економія при броні: -14,46 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
214,66
Економія при броні: -20,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
192,17
Економія при броні: -8,96 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,86
Економія при броні: -17,63 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
220,05
Економія при броні: -17,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
246,00
Економія при броні: -53,20 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,00
Економія при броні: -22,00 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,00
Економія при броні: -22,00 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
210,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,00
Економія при броні: -22,20 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
219,50
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
213,39
Економія при броні: -6,62 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
108,95
Економія при броні: -22,66 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
222,13
Економія при броні: -44,66 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
204,51
Економія при броні: -11,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
225,89
Економія при броні: -55,07 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
192,73
Економія при броні: -14,92 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,53
Економія при броні: -32,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,59
Економія при броні: -50,07 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,74
Економія при броні: -45,64 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,74
Економія при броні: -38,65 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
207,16
Економія при броні: -39,64 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
215,45
Економія при броні: -38,36 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
225,80
Економія при броні: -16,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
214,92
Економія при броні: -37,32 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
195,83
Економія при броні: -11,95 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
233,54
Економія при броні: -8,70 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
238,93
Економія при броні: -8,90 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
119,62
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
226,03
Економія при броні: -53,63 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
217,72
Економія при броні: -40,06 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
209,43
Економія при броні: -24,97 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для розсмоктування блістер №20
Корпорація Артеріум
231,60 грн