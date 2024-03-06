Препарат містить парацетамол, тому не слід застосовувати препарат його із іншими препаратами, що містять парацетамол, та застосовуються, наприклад, для зниження температури, лікування болю, симптомів грипу та застуди або безсоння. Одночасне застосування разом з іншими препаратами, що містять парацетамол, може призвести до передозування. Передозування парацетамолу може спричинити печінкову недостатність, що може призвести до пересадки печінки або до летального кінця.

При захворюваннях печінки або нирок перед застосуванням препарату потрібно порадитися з лікарем. У пацієнтів з порушенням функції печінки, а також у пацієнтів, хто приймає високі дози препарату впродовж тривалого часу, рекомендовано регулярно проводити функціональні печінкові проби. Пацієнти з захворюваннями печінки піддаються більш високому ризику передозування.

Парацетамол може бути гепатотоксичним у дозах, що перевищують 6–8 г на добу. Гепатотоксичні явища можуть виникати навіть на тлі прийому терапевтичних доз препарату, після короткочасного лікування та у пацієнтів без існуючої раніше дисфункції печінки. Негативний вплив на печінку можливий при застосуванні низьких доз препарату у випадку одночасного вживання алкоголю, застосуванні індукторів печінкових ферментів або інших речовин, токсичних для печінки (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

З обережністю застосовувати при існуючий підвищеній чутливості до інших НПЗП.

При виникненні симптомів або ознак синдрому Стивенса-Джонсона чи ознак токсичного епідермального некролізу (наприклад, прогресуючий висип на шкірі, часто з пухирями або ураженнями слизових оболонок) слід негайно припинити лікування препаратом і звернутися за медичною допомогою.

З обережністю застосовувати при захворюваннях верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.

Тривале зловживання алкоголем значно підвищує ризик гепатотоксичності парацетамолу. Цей ризик є найвищим для осіб з хронічним застосуванням алкоголю з короткочасним періодом абстиненції (12 годин).

Слід уникати вживання алкоголю під час застосування АСТЕРу.

Час протромбації слід контролювати для пацієнтів, які застосовують пероральні антикоагулянти та більш високі дози парацетамолу.

Пацієнтам із дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та пацієнтам з гемолітичною анемією в анамнезі застосування АСТЕРу протипоказано.

АСТЕР не рекомендується дітям у віці до 12 років.

Препарат може впливати на результати лабораторних досліджень щодо вмісту в крові глюкози та сечової кислоти. Пацієнтам, які приймають аналгетики кожен день при артритах легкої форми, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Зафіксовано випадки порушення функції печінки/печінкової недостатності у пацієнтів, що мали знижений рівень глутатіону, наприклад, при серйозному виснаженні організму, анорексії, низькому індексі маси тіла або хронічному алкоголізмі.

У пацієнтів зі зниженням рівня глутатіону, наприклад, при тяжких інфекціях, таких як сепсис, при прийомі парацетамолу підвищується ризик виникнення метаболічного ацидозу. Симптомами метаболічного ацидозу є глибоке, прискорене або утруднене дихання, нудота, блювання, втрата апетиту. Слід негайно звернутися до лікаря у разі появи таких симптомів.

Препарат містить кофеїн, тому його не рекомендується застосовувати наприкінці дня у зв'язку можливим розвитком безсоння.

Під час лікування препаратом не рекомендується вживати надмірну кількість напоїв, що містять кофеїн (таких як кава, чай та деякі інші напої). Це може призвести до проблеми зі сном, до тремору, неприємного відчуття за грудниною через серцебиття.

Не перевищувати зазначених доз.

Якщо симптоми не зникають, необхідно звернутися до лікаря.

Якщо головний біль стає постійним, слід звернутися до лікаря.

Зберігати препарат поза полем зору дітей та у недоступному для дітей місці.