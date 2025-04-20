Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
122,24
Економія при броні: -38,91 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
378,27
Економія при броні: -20,46 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1388,50
Економія при броні: -469,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
513,00
Економія при броні: -44,10 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1230,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1326,93
Економія при броні: -65,95 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1357,33
Економія при броні: -458,84 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1337,97
Економія при броні: -433,21 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1384,67
Економія при броні: -546,57 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
794,22
Економія при броні: -294,24 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1375,83
Економія при броні: -536,96 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1334,38
Економія при броні: -496,24 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1164,87
Економія при броні: -414,90 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1385,12
Економія при броні: -480,36 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1396,42
Економія при броні: -477,05 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн