Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 398 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1245,06
Економія при броні: -406,96 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1373,80
Економія при броні: -452,33 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1323,70
Економія при броні: -490,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1287,10
Економія при броні: -453,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1324,90
Економія при броні: -491,60 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1371,42
Економія при броні: -251,96 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн