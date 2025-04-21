Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1366,94
Економія при броні: -462,18 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1156,05
Економія при броні: -406,08 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1386,25
Економія при броні: -466,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1284,50
Економія при броні: -451,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
517,80
Економія при броні: -184,48 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
128,41
Економія при броні: -45,08 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1373,05
Економія при броні: -453,68 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1293,63
Економія при броні: -423,00 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
901,53
Економія при броні: -318,22 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
101,44
Економія при броні: -9,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
661,85
Економія при броні: -245,20 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1361,61
Економія при броні: -525,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1303,50
Економія при броні: -432,87 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1284,50
Економія при броні: -451,20 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1378,47
Економія при броні: -459,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1380,58
Економія при броні: -475,82 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн