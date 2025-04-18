Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 345 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1333,13
Економія при броні: -162,07 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1343,17
Економія при броні: -118,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1347,32
Економія при броні: -442,56 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
965,56
Економія при броні: -62,79 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1404,73
Економія при броні: -485,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
529,96
Економія при броні: -196,64 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс