Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1323,70
Економія при броні: -490,40 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1243,10
Економія при броні: -37,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1323,70
Економія при броні: -490,40 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
529,96
Економія при броні: -196,64 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1401,70
Економія при броні: -563,56 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1324,90
Економія при броні: -491,60 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
578,93
Економія при броні: -38,05 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1383,44
Економія при броні: -478,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1191,33
Економія при броні: -441,36 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1363,82
Економія при броні: -459,06 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1159,74
Економія при броні: -409,77 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
843,44
Економія при броні: -30,95 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1363,42
Економія при броні: -444,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
47,82
Економія при броні: -2,86 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1397,08
Економія при броні: -477,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс