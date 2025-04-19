Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 290 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1354,08
Економія при броні: -106,64 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
946,40
Економія при броні: -58,87 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1378,24
Економія при броні: -130,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
480,40
Економія при броні: -29,67 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1377,59
Економія при броні: -141,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1294,30
Економія при броні: -461,00 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1169,64
Економія при броні: -419,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1286,38
Економія при броні: -81,90 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1362,37
Економія при броні: -463,88 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
47,84
Економія при броні: -2,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
779,76
Економія при броні: -279,78 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1368,24
Економія при броні: -163,76 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1363,66
Економія при броні: -159,18 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
845,75
Економія при броні: -45,67 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1314,75
Економія при броні: -180,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1367,59
Економія при броні: -462,83 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1335,88
Економія при броні: -465,25 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
675,97
Економія при броні: -46,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1154,50
Економія при броні: -40,10 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1360,65
Економія при броні: -212,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс