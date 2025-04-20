Хелпекс антиколд DX (Helpex anticold DX)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
802,34
Економія при броні: -20,84 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
246,00
Економія при броні: -7,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
834,00
Економія при броні: -118,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
246,00
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1340,57
Економія при броні: -165,53 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1362,52
Економія при броні: -100,00 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1250,30
Економія при броні: -417,00 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1140,00
Економія при броні: -108,00 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1230,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
901,49
Економія при броні: -15,79 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
984,00
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
519,84
Економія при броні: -186,52 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90
Економія при броні: -410,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1340,57
Економія при броні: -147,73 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
899,71
Економія при броні: -316,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
477,53
Економія при броні: -28,78 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1375,38
Економія при броні: -470,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1295,25
Економія при броні: -463,38 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
1322,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №80
Мові Хелс
939,70
Економія при броні: -38,23 грн
Хелпекс® Антиколд DX таблетки блістер №100
Мові Хелс
1369,09
Економія при броні: -195,07 грн